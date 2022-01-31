Головин помог «Монако» выйти в 1/4 финала Кубка Франции

«Монако» стал очередным участником 1/4 финала Кубка Франции. В воскресенье монегаски обыграли «Ланс» на выезде со счётом 4:2. Судьба игры решилась за 11 минут в середине первого тайма, когда «кроваво-золотые» пропустили сразу три мяча подряд. Тем не менее, интрига вернулась в начале второго тайма, и при счете 3:2 на поле вышел Александр Головин, который восстановился после травмы. Россиянин сегодня отметился желтой карточкой, проведя 25 минут.
Протокол игры
|18'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
|27'Лукас Жан (0:2)
|29'Диоп Софьян (0:3)
|(1:3) Саид Уэсли45'
|(2:3) Мюинга Арно53'
|88'Бен-Йеддер Виссам (2:4)
Лека Жан-Луи•Гради Жонатан•Дансо Кевин 78' (Берг Патрик ( 78') •Медина Факундо•Клаусс Жонатан•Дукуре Шейк•Фофана Секо•Франковски Пшемыслав 86' (Бальде Ибрагим ( 86') •Какута Гаэль 78' (Кошта Давид ( 78') •Саид Уэсли 78' (Жан Корентен ( 78') •Сотока Флориан 46' (Мюинга Арно ( 46')
Запасные: Пандор Янник•Айдара Массадио•Каюзак Янник•Вух Кристофер
Манноне Вито•Агилар Рубен•Дисаси Аксель•Матсима Крислен•Кайо Энрике•Желсон Мартиньш 81' (Скардовелли Вандерсон ( 81') •Чуамени Орельен•Лукас Жан 81' (Якобс Исмаил ( 81') •Диоп Софьян 65' (Головин Александр ( 65' ) • 72'Фолланд Кевин 55' (Фофана Юссуф ( 55') •Бен-Йеддер Виссам
30 января.
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