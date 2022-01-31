Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

Головин помог «Монако» выйти в 1/4 финала Кубка Франции

31 Января 2022 • 01:07 Комментировать
Ланс
2:4
Монако
окончен

«Монако» стал очередным участником 1/4 финала Кубка Франции. В воскресенье монегаски обыграли «Ланс» на выезде со счётом 4:2. Судьба игры решилась за 11 минут в середине первого тайма, когда «кроваво-золотые» пропустили сразу три мяча подряд. Тем не менее, интрига вернулась в начале второго тайма, и при счете 3:2 на поле вышел Александр Головин, который восстановился после травмы. Россиянин сегодня отметился желтой карточкой, проведя 25 минут.

Протокол игры  
Ланс 2:4Монако
  18'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
  27'Лукас Жан (0:2)
  29'Диоп Софьян (0:3)
(1:3) Саид Уэсли45'   
(2:3) Мюинга Арно53'   
  88'Бен-Йеддер Виссам (2:4)
Лека Жан-ЛуиГради ЖонатанДансо Кевин  78' (Берг Патрик (  78') Медина ФакундоКлаусс ЖонатанДукуре ШейкФофана СекоФранковски Пшемыслав  86' (Бальде Ибрагим (  86') Какута Гаэль  78' (Кошта Давид (  78') Саид Уэсли  78' (Жан Корентен (  78') Сотока Флориан  46' (Мюинга Арно (  46')
Запасные: Пандор ЯнникАйдара МассадиоКаюзак ЯнникВух Кристофер
Манноне ВитоАгилар РубенДисаси АксельМатсима КрисленКайо ЭнрикеЖелсон Мартиньш  81' (Скардовелли Вандерсон (  81') Чуамени ОрельенЛукас Жан  81' (Якобс Исмаил (  81') Диоп Софьян  65' (Головин Александр (  65'   72') Фолланд Кевин  55' (Фофана Юссуф (  55') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Павлович СтрахиняЛьенар ЯннМатазо ЭлиоАклиоче МахнесЛемаршаль Феликс
30 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бержерак 1:0 Сент-Этьен
окончен Ланс 2:4 Монако 2.85 3.20 2.75
31.01  23:15 ПСЖ ... Ницца 1.43 4.70 6.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Января
01:07 · Франция. Кубок
Головин помог «Монако» выйти в 1/4 финала Кубка Франции
00:33 · Франция. Кубок
Головин сыграл за «Монако» в официальном матче впервые за месяц
30 Января
15:40 · Франция. Кубок
​«ПСЖ» сообщил о состоянии Рамоса
01:18 · Франция. Кубок
«Марсель» пробился в четвертьфинал Кубка Франции, в драматичных условиях переиграв «Монпелье»
29 Января
23:22 · Франция. Кубок
Доннарумма выздоровел и тренируется в общей группе
22:54 · Франция. Кубок
Головин, не игравший больше месяца, вернулся в заявку «Монако»
23 Января
13:29 · Франция. Кубок
​Стало известно, когда Головин сможет сыграть за «Монако»
04 Января
08:35 · Франция. Кубок
Мбаппе забил 200-й гол в карьере
01:02 · Франция. Кубок
Хет-трик Мбаппе вывел «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции
02 Января
23:39 · Франция. Кубок
Кубковая победа «Монако» в первом матче без Ковача - видео 1 видео
22:34 · Франция. Кубок
«Монако» без Головина прошёл в 1/8 финала Кубка Франции 1
01 Января
23:09 · Франция. Кубок
В «ПСЖ» всплеск заболеваемости на COVID-19 1
22:41 · Франция. Кубок
В «Монако» объяснили отсутствие Головина в заявке на кубковый матч 1
27 Декабря
19:20 · Франция. Кубок
​«Париж» и «Лион» исключили из Кубка Франции после сорванного матча
20 Декабря
01:04 · Франция. Кубок
Голы Мбаппе и Икарди позволили «ПСЖ» разгромить низшелигового соперника
Все новости
Рекомендуем