Головин помог «Монако» выйти в 1/4 финала Кубка Франции

«Монако» стал очередным участником 1/4 финала Кубка Франции. В воскресенье монегаски обыграли «Ланс» на выезде со счётом 4:2. Судьба игры решилась за 11 минут в середине первого тайма, когда «кроваво-золотые» пропустили сразу три мяча подряд. Тем не менее, интрига вернулась в начале второго тайма, и при счете 3:2 на поле вышел Александр Головин, который восстановился после травмы. Россиянин сегодня отметился желтой карточкой, проведя 25 минут.