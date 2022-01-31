Головин сыграл за «Монако» в официальном матче впервые за месяц

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся из лазарета команды, на днях приступив к работе в общей тренировочной группе. Не заставило себя долго ждать и возвращение игрока на футбольное поле в официальной встрече - в последний раз это случалось 22 декабря.

Плеймейкер вышел на замену вместо Софьяна Диопа на 65-й минуте кубкового противостояния монегасков против «Ланса». К тому моменту счет был 3:2 в пользу команды россиянина, а спустя несколько мгновений Головин получил желтую карточку.

Примечательно, что к 29-й минуте «Монако» успел отличиться тремя безответными мячами. Проследить за тем, удастся ли «Лансу» завершить камбэк в концовке поединка, можно с помощью текстового репортажа на сайте Liveresult.ru.