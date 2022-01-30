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Франция. Кубок

​«ПСЖ» сообщил о состоянии Рамоса

30 Января 2022 • 15:40 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1.50 4.40 6.40
31.01 23:15

Серхио Рамос действительно угодил в лазарет. На официальном сайте «ПСЖ» сообщается о том, что в четверг на тренировке защитник получил лёгкую травму правой икроножной мышцы. В средине новой недели состояние 35-летнего футболиста будет переоценено.

За «ПСЖ» в этом сезоне Серхио Рамос провёл всего лишь пять матчей. Защитник отметился одним голом, расписавшись в воротах «Реймса» на игре чемпионата Франции на прошлых выходных.

Напомним, что «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. Команда Маурисио Почеттино опережает ближайшего преследователя в лице «Ниццы» на 11 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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