Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

«Марсель» пробился в четвертьфинал Кубка Франции, в драматичных условиях переиграв «Монпелье»

30 Января 2022 • 01:18 Комментировать
Марсель
1:1
Монпелье
окончен после пенальти

«Марсель» добился места в четвертьфинале Кубка Франции, но для выяснения победителя в игре с чемпионом Франции-2012, «Монпелье», пришлось прибегнуть к серии одиннадцатиметровых ударов. Первый тайм закончился нулями, во второй половине встречи Милик открыл счет за «Марсель», но через шесть минут Сахо ассистировал Бени Макуана, и тот сравнял счет. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии пенальти хладнокровнее оказались марсельцы, забившие все пять ударов. У «Монпелье» не смог забить Михайло Ристич. Последний удар «Марселя» исполнил, конечно же, Димитри Пайет.

За всю свою историю «Марсель» побеждал в Кубке Франции десять раз, однако в последний раз это было в далеком 1989 году.

Протокол игры  
Марсель 1:1Монпелье
(1:0) Милик Аркадиуш74'   
  80'Макуана Бени (1:1)
(6:5) Пайе Димитри121'   
  121'Сахо Мамаду (1:2)
(3:2) Милик Аркадиуш121'   
(2:2) Ронжье Валентин121'   
(4:3) Юндер Дженгиз121'   
(5:4) Гендузи Маттео121'   
  121'Леруа Лео (3:3)
  121'Шотар Жорис (5:5)
  121'Делайе Саша (4:4)
Пау ЛопесЛирола Поль  55' (Бакамбу Седрик (  55') Салиба ВильямЧалета-Цар ДуеПерес ЛуанРонжье ВалентинКамара Бубакар   90'Гендузи МаттеоЮндер ДженгизПайе ДимитриЭнрике Луис III  54' (Милик Аркадиуш (  54')
Запасные: Таргаллин УссамаБен-Сегир СалимМанданда СтивКолашинац СеадАльваро Гонсалес IIБалерди ЛеонардоАрит Амин
Берто ДимитриСуке АрноКоцца НиколяСахо МамадуРистич МихайлоСамбья СаломонШотар ЖорисЛеруа ЛеоМолле Флоран  79' (Гермуш Янис (  79') Джоаккини Николас  79' (Делайе Саша (  79') Вахи Элю  70' (Макуана Бени (  70')
Запасные: Барес ГабриэльТулер МатеусКарвалью Матис
29 января. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Монпелье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после пенальти Реймс 1:1 Бастия 1.80 3.45 4.80
окончен после пенальти Марсель 1:1 Монпелье 1.53 4.30 7.15
30.01  20:30 Бержерак ... Сент-Этьен 7.00 4.80 1.39
30.01  23:00 Ланс ... Монако 2.75 3.35 2.44
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Января
01:18 · Франция. Кубок
«Марсель» пробился в четвертьфинал Кубка Франции, в драматичных условиях переиграв «Монпелье»
29 Января
23:22 · Франция. Кубок
Доннарумма выздоровел и тренируется в общей группе
22:54 · Франция. Кубок
Головин, не игравший больше месяца, вернулся в заявку «Монако»
23 Января
13:29 · Франция. Кубок
​Стало известно, когда Головин сможет сыграть за «Монако»
04 Января
08:35 · Франция. Кубок
Мбаппе забил 200-й гол в карьере
01:02 · Франция. Кубок
Хет-трик Мбаппе вывел «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции
02 Января
23:39 · Франция. Кубок
Кубковая победа «Монако» в первом матче без Ковача - видео 1 видео
22:34 · Франция. Кубок
«Монако» без Головина прошёл в 1/8 финала Кубка Франции 1
01 Января
23:09 · Франция. Кубок
В «ПСЖ» всплеск заболеваемости на COVID-19 1
22:41 · Франция. Кубок
В «Монако» объяснили отсутствие Головина в заявке на кубковый матч 1
27 Декабря
19:20 · Франция. Кубок
​«Париж» и «Лион» исключили из Кубка Франции после сорванного матча
20 Декабря
01:04 · Франция. Кубок
Голы Мбаппе и Икарди позволили «ПСЖ» разгромить низшелигового соперника
19 Декабря
17:45 · Франция. Кубок
Головин помог «Монако» пройти в 1/16 финала Кубка Франции
14:11 · Франция. Кубок
​Месси пропустит воскресный матч «ПСЖ» 1
18 Декабря
18:21 · Франция. Кубок
​В Кубке Франции скромный «Нанси» прошёл команду из элитного дивизиона, несмотря на три удаления
Все новости
Рекомендуем