«Марсель» пробился в четвертьфинал Кубка Франции, в драматичных условиях переиграв «Монпелье»

«Марсель» добился места в четвертьфинале Кубка Франции, но для выяснения победителя в игре с чемпионом Франции-2012, «Монпелье», пришлось прибегнуть к серии одиннадцатиметровых ударов. Первый тайм закончился нулями, во второй половине встречи Милик открыл счет за «Марсель», но через шесть минут Сахо ассистировал Бени Макуана, и тот сравнял счет. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии пенальти хладнокровнее оказались марсельцы, забившие все пять ударов. У «Монпелье» не смог забить Михайло Ристич. Последний удар «Марселя» исполнил, конечно же, Димитри Пайет.

За всю свою историю «Марсель» побеждал в Кубке Франции десять раз, однако в последний раз это было в далеком 1989 году.