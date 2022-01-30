«Марсель» пробился в четвертьфинал Кубка Франции, в драматичных условиях переиграв «Монпелье»

«Марсель» добился места в четвертьфинале Кубка Франции, но для выяснения победителя в игре с чемпионом Франции-2012, «Монпелье», пришлось прибегнуть к серии одиннадцатиметровых ударов. Первый тайм закончился нулями, во второй половине встречи Милик открыл счет за «Марсель», но через шесть минут Сахо ассистировал Бени Макуана, и тот сравнял счет. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии пенальти хладнокровнее оказались марсельцы, забившие все пять ударов. У «Монпелье» не смог забить Михайло Ристич. Последний удар «Марселя» исполнил, конечно же, Димитри Пайет.
За всю свою историю «Марсель» побеждал в Кубке Франции десять раз, однако в последний раз это было в далеком 1989 году.
Протокол игры
|(1:0) Милик Аркадиуш74'
|80'Макуана Бени (1:1)
|(6:5) Пайе Димитри121'
|121'Сахо Мамаду (1:2)
|(3:2) Милик Аркадиуш121'
|(2:2) Ронжье Валентин121'
|(4:3) Юндер Дженгиз121'
|(5:4) Гендузи Маттео121'
|121'Леруа Лео (3:3)
|121'Шотар Жорис (5:5)
|121'Делайе Саша (4:4)
Пау Лопес•Лирола Поль 55' (Бакамбу Седрик ( 55') •Салиба Вильям•Чалета-Цар Дуе•Перес Луан•Ронжье Валентин•Камара Бубакар • 90'Гендузи Маттео•Юндер Дженгиз•Пайе Димитри•Энрике Луис III 54' (Милик Аркадиуш ( 54')
Берто Димитри•Суке Арно•Коцца Николя•Сахо Мамаду•Ристич Михайло•Самбья Саломон•Шотар Жорис•Леруа Лео•Молле Флоран 79' (Гермуш Янис ( 79') •Джоаккини Николас 79' (Делайе Саша ( 79') •Вахи Элю 70' (Макуана Бени ( 70')
Запасные: Барес Габриэль•Тулер Матеус•Карвалью Матис
29 января. Стадион "Велодром" (Марсель).
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