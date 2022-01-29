Доннарумма выздоровел и тренируется в общей группе

Приятная новость для поклонников парижского «ПСЖ» - к занятиям в общей группе вернулся итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Травму он получил неделю тому назад, но, как оказалось, она была легкой, сообщает Le Parisien. Теперь Доннарумма может готовиться к матчу в рамках 1/8 финала Кубка Франции, в котором «ПСЖ» предстоит сразиться с «Ниццей», которая в текущем сезоне выдвинулась в основные конкуренты парижского гранда и занимает также второе место в чемпионате.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с прошлого года, он перешел туда после триумфа на Евро-2020, но в последнее время появились слухи, что он мог бы перебраться в «Барселону» из-за конкуренции с Кейлором Навасом.