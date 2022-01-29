Головин, не игравший больше месяца, вернулся в заявку «Монако»

На официальном сайте «Монако» был опубликован список игроков, которые готовятся к матчу 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса». В списке оказался и полузащитник сборной России Александр Головин.

Возращение Головина в заявку «Монако» важно отметить, поскольку россиянин из-за травмы не играл больше месяца. В последний раз 25-летний полузащитник появлялся на поле ещё 19 декабря.

Всего в этом сезоне Александр Головин забил три гола и отдал пять голевых передач в 23 матчах «Монако».

Кубковый матч между «Лансом» и «Монако» стартует 30 января в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.