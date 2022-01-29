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Франция. Кубок

Головин, не игравший больше месяца, вернулся в заявку «Монако»

29 Января 2022 • 22:54 Комментировать
Ланс
...
Монако
2.80 3.25 2.55
Через 23 ч. 10 мин.

На официальном сайте «Монако» был опубликован список игроков, которые готовятся к матчу 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса». В списке оказался и полузащитник сборной России Александр Головин.

Возращение Головина в заявку «Монако» важно отметить, поскольку россиянин из-за травмы не играл больше месяца. В последний раз 25-летний полузащитник появлялся на поле ещё 19 декабря.

Всего в этом сезоне Александр Головин забил три гола и отдал пять голевых передач в 23 матчах «Монако».

Кубковый матч между «Лансом» и «Монако» стартует 30 января в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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окончен после пенальти Реймс 1:1 Бастия 1.87 3.30 4.70
Идет 45 минута Марсель 0:0 Монпелье 1.60 3.85 5.40
30.01  20:30 Бержерак ... Сент-Этьен 7.00 4.80 1.39
30.01  23:00 Ланс ... Монако 2.75 3.35 2.44
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