​Стало известно, когда Головин сможет сыграть за «Монако»

Россиянин Александр Головин в последний раз играл за «Монако» ещё 19 декабря. С тех пор полузащитник на поле не появлялся из-за проблем со здоровьем. В воскресенье Головин не поможет монегаскам в поединке Лиги 1 против «Монпелье» - футболист не попал в заявку команды.

Вернуться на футбольное поле Александр Головин может в кубковой игре против «Ланса», которая пройдёт 30 января. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что Головин уже несколько дней работает в общей группе «Монако».

Всего в сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл 23 матча. На счету россиянина три гола и пять голевых передач.