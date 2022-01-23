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Франция. Кубок

​Стало известно, когда Головин сможет сыграть за «Монако»

23 Января 2022 • 13:29 Комментировать
Ланс
...
Монако
2.80 3.30 2.50
30.01 23:00

Россиянин Александр Головин в последний раз играл за «Монако» ещё 19 декабря. С тех пор полузащитник на поле не появлялся из-за проблем со здоровьем. В воскресенье Головин не поможет монегаскам в поединке Лиги 1 против «Монпелье» - футболист не попал в заявку команды.

Вернуться на футбольное поле Александр Головин может в кубковой игре против «Ланса», которая пройдёт 30 января. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что Головин уже несколько дней работает в общей группе «Монако».

Всего в сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл 23 матча. На счету россиянина три гола и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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