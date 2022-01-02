«Монако» без Головина прошёл в 1/8 финала Кубка Франции

«Монако» Александра Головина прошёл в 1/8 финала Кубка Франции, победив в первом для себя официальном матче 2022 года. Правда, на поле не было российского полузащитника, который не попал в заявку из-за болей в животе, а на скамейке отсутствовал Нико Ковач, уволенный в субботу.
В гостевом матче с «Кевийи» представитель Лиги 1 победил со счетом 3:1 благодаря двум метким ударам Кевина Фолланда и голу Виссама Бен-Йеддера.
Чемпионат Франции возобновится для «Монако» гостевым матчем против «Нанта» 9 января.
Протокол игры
|33' Бен-Йеддер Виссам (0:1)
|37' Фолланд Кевин (0:2)
|(1:2) Сидибе Калиду 43'
|58' Фолланд Кевин (1:3)
Леметр Николя • Декок Натан • Падовани Ромен • Ламбезе Стефан • Сиссе Наджиб • Диаби Алассан • Сидибе Калиду • 90'Гбелле Гарланд • Боэ-Кан Янн • Йозефзон Флориан • Назон Даккенс
Запасные: Сиссе Сулейман • Ндилу Бридж • Лежён Ромен • Ротсен Йохан • Белкорчия Сами • Бансаи Дамон • Забу Сирил • Хаддад Мануби • Бахасса Яссин
02 января.
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