«Монако» без Головина прошёл в 1/8 финала Кубка Франции

«Монако» Александра Головина прошёл в 1/8 финала Кубка Франции, победив в первом для себя официальном матче 2022 года. Правда, на поле не было российского полузащитника, который не попал в заявку из-за болей в животе, а на скамейке отсутствовал Нико Ковач, уволенный в субботу.

В гостевом матче с «Кевийи» представитель Лиги 1 победил со счетом 3:1 благодаря двум метким ударам Кевина Фолланда и голу Виссама Бен-Йеддера.

Чемпионат Франции возобновится для «Монако» гостевым матчем против «Нанта» 9 января.