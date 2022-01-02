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Франция. Кубок

«Монако» без Головина прошёл в 1/8 финала Кубка Франции

02 Января 2022 • 22:34 Комментировать
Кевийи
1:3
Монако
окончен

«Монако» Александра Головина прошёл в 1/8 финала Кубка Франции, победив в первом для себя официальном матче 2022 года. Правда, на поле не было российского полузащитника, который не попал в заявку из-за болей в животе, а на скамейке отсутствовал Нико Ковач, уволенный в субботу.

В гостевом матче с «Кевийи» представитель Лиги 1 победил со счетом 3:1 благодаря двум метким ударам Кевина Фолланда и голу Виссама Бен-Йеддера.

Чемпионат Франции возобновится для «Монако» гостевым матчем против «Нанта» 9 января.

Протокол игры  
Кевийи 1:3 Монако
    33' Бен-Йеддер Виссам (0:1)
    37' Фолланд Кевин (0:2)
(1:2) Сидибе Калиду 43'    
    58' Фолланд Кевин (1:3)
Леметр Николя Декок Натан Падовани Ромен Ламбезе Стефан Сиссе Наджиб Диаби Алассан Сидибе Калиду   90' Гбелле Гарланд Боэ-Кан Янн Йозефзон Флориан Назон Даккенс
Запасные: Сиссе Сулейман Ндилу Бридж Лежён Ромен Ротсен Йохан Белкорчия Сами Бансаи Дамон Забу Сирил Хаддад Мануби Бахасса Яссин
Маецки Радослав Агилар Рубен Якобс Исмаил Павлович Страхиня Кайо Энрике Фолланд Кевин Матазо Элио Лемаршаль Феликс Боаду Мирон Бен-Йеддер Виссам Исидор Вилсон
Запасные: Нюбель Александр Желсон Мартиньш Эль-Мааш Фуад Магасса Сунгуту Торрес Луи Аклиоче Махнес
02 января.

 

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окончен Кевийи 1:3 Монако 5.90 4.10 1.55
окончен Юра Сюд 1:4 Сент-Этьен
окончен Таон 0:1 Реймс
окончен после пенальти Лина-Монлери 3:3 Амьен
окончен Шовиньи 0:3 Марсель 15.00 7.50 1.17
03.01  23:10 Ванн ... ПСЖ 30.00 10.50 1.07
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