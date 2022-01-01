В «Монако» объяснили отсутствие Головина в заявке на кубковый матч

Российский футболист «Монако» Александр Головин не попал в заявку на кубковый матч с «Кевийи» на стадии 1/16 финала. Как сообщил клубный сайт «монегасков», Головин получил отдых из-за плохого самочувствия и проблем в брюшной полости.

Ранее в текущем сезоне 25-летний хавбек выходил на поле в 23 матчах за клуб, из которых 13 в Лиге 1 и 9 - в еврокубках, забив три мяча. Также на его счету пять результативных передач. При этом в среднем Головин проводит на поле по 55 минут за матч.

На кубковую игру «Монако» выведет Стефан Надо, так как главный тренер Нико Ковач был уволен в субботу.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30 мск.