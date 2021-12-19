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Франция. Кубок

​Месси пропустит воскресный матч «ПСЖ»

19 Декабря 2021 • 14:11 Комментировать
Феньи-Ольнуа
...
ПСЖ
Через 6 ч. 49 мин.

Лионель Месси не сыграет за «ПСЖ» в воскресном матче 1/32 финала национального кубка. Как сообщает RMC Sport, главный тренер парижан Маурисио Почеттино решил предоставить звёздному аргентинскому форварду отдых.

Соперником «ПСЖ» в 1/32 финала Кубка Франции будет клуб «Феньи-Ольнуа». Он выступает в Национальном дивизионе 3 – это пятый по рангу футбольный дивизион страны.

Матч между «Феньи-Ольнуа» и «ПСЖ» стартует в 23:10 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.

В сезоне 2021/2022 Лионель Месси провёл 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

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Лионель Месси ПСЖ
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ФЕНЬИ-ОЛЬНУА ПСЖ
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19.12  18:00 Васкеаль ... Ванн
19.12  18:00 Реймс Сент-Анн ... Реймс
19.12  18:00 Лина-Монлери ... Анже
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19.12  20:20 Шовиньи ... Шартр
19.12  20:20 Динан-Леон ... Брест
19.12  20:20 Бордо ... Jumeaux M'Zouasia
19.12  20:20 Шоле ... Ницца
19.12  23:10 Феньи-Ольнуа ... ПСЖ
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