​Месси пропустит воскресный матч «ПСЖ»

Лионель Месси не сыграет за «ПСЖ» в воскресном матче 1/32 финала национального кубка. Как сообщает RMC Sport, главный тренер парижан Маурисио Почеттино решил предоставить звёздному аргентинскому форварду отдых.

Соперником «ПСЖ» в 1/32 финала Кубка Франции будет клуб «Феньи-Ольнуа». Он выступает в Национальном дивизионе 3 – это пятый по рангу футбольный дивизион страны.

Матч между «Феньи-Ольнуа» и «ПСЖ» стартует в 23:10 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.

В сезоне 2021/2022 Лионель Месси провёл 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.