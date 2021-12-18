Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

​В Кубке Франции скромный «Нанси» прошёл команду из элитного дивизиона, несмотря на три удаления

18 Декабря 2021 • 18:21 Комментировать
Труа
1:1
Нанси
окончен после пенальти

В субботу в одном из матчей 1/32 финала Кубка Франции отношения выясняли «Труа» и «Нанси», которые представляют соответственно Лигу 1 (17 текущее место) и Лигу 2 (20 текущее место). Судя по положению команд, явным фаворитом дуэли был «Труа». Тем не менее, «Нанси» смог победить, причём в численном меньшинстве. По ходу поединка сразу три игрока гостей были удалены. Красные карточки были показаны на 32-й, 76-й и 90+5-й минутах.

При игре в формате 11 на 10 «Нанси» удалось сравнять счёт. Результат 1:1 так и остался гореть на табло, и командам пришлось разыгрывать путёвку в 1/16 финала в серии пенальти. Игроки «Нанси» ни разу не промахнулись (4:2 в их пользу) и отпраздновали героическую победу ввосьмером в гостях у фаворита.

Протокол игры  
Труа 1:1 (2:4 пен.) Нанси
(1:0) Домингес Брэндон 44'    
    63' Янг Эндрю (1:1)

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нанси Труа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после пенальти Паназоль 1:1 Витре
окончен после пенальти Труа 1:1 Нанси 1.65 3.55 5.20
окончен Тулуза 4:1 Ним 1.97 3.40 3.55
окончен О-Лион 1:3 Бастия
окончен Сарр-Юнион 0:1 Версаль
Идет 75 минута Юра Сюд 5:1 ФК Сен-Дени
Идет 82 минута Генгам 2:3 Амьен 2.02 3.15 3.70
Идет 82 минута ЖС Чемин Бас д'Авигнон 0:4 Клермон
Идет 82 минута Сошо 0:0 Нант 2.80 3.15 2.45
Идет 82 минута Кретей 3:0 Венисьё
18.12  20:30 Таон ... Бове
18.12  20:30 Канн ... Дижон
18.12  20:30 Кевийи ... Лаваль II
18.12  20:30 Лилль ... Осер 1.35 4.50 8.50
18.12  23:00 Ренн ... Лорьян 1.50 3.90 6.20
19.12  15:45 Ред Стар (Франция) ... Монако
19.12  15:45 Бержерак ... Метц
19.12  15:45 Марсель ... Канне Рошвилль
19.12  15:45 Пуатье ... Ланс
19.12  15:45 Лион-Дюшер ... Сент-Этьен
19.12  18:00 Андрезьё ... Монпелье
19.12  18:00 Васкеаль ... Ванн
19.12  18:00 Реймс Сент-Анн ... Реймс
19.12  18:00 Лина-Монлери ... Анже
19.12  20:20 Монтобан ... La Roche VF
19.12  20:20 Шовиньи ... Шартр
19.12  20:20 Динан-Леон ... Брест
19.12  20:20 Бордо ... Jumeaux M'Zouasia
19.12  20:20 Шоле ... Ницца
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
18:21 · Франция. Кубок
​В Кубке Франции скромный «Нанси» прошёл команду из элитного дивизиона, несмотря на три удаления
00:50 · Франция. Кубок
Фанаты сорвали матч между «Парижем» и «Лионом» 4
13 Ноября
19:58 · Франция. Кубок
​Клуб преодолел 16 тысяч километров, чтобы сыграть в Кубке Франции
06 Сентября
16:33 · Франция. Кубок
​Во Франции кубковый матч не состоялся из-за летающих муравьёв 1
20 Мая
09:39 · Франция. Кубок
​Мбаппе ловко ушёл от ответа на вопрос о своём будущем
00:09 · Франция. Кубок
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции
19 Мая
23:03 · Франция. Кубок
Макрон оценил возвращение Бензема в сборную Франции
22:23 · Франция. Кубок
Президент Франции Макрон пообщался с футболистами перед финалом Кубка Франции
21:50 · Франция. Кубок
Головин выйдет в стартовом составе в финале Кубка Франции против «ПСЖ»
02:22 · Франция. Кубок
Монако - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Мая
22:11 · Франция. Кубок
​«Монако» - «ПСЖ»: прогноз на финал Кубка Франции – 19 мая 2021
14 Мая
18:42 · Франция. Кубок
​Неймар отреагировал на дисквалификацию на финал Кубка Франции
00:05 · Франция. Кубок
Гол Головина помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции
00:03 · Франция. Кубок
Головин отличился в полуфинале Кубка Франции
13 Мая
21:51 · Франция. Кубок
«Румилли-Албанай» - «Монако» - 1:5 (закончен)
Все новости
Рекомендуем