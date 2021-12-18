​В Кубке Франции скромный «Нанси» прошёл команду из элитного дивизиона, несмотря на три удаления

В субботу в одном из матчей 1/32 финала Кубка Франции отношения выясняли «Труа» и «Нанси», которые представляют соответственно Лигу 1 (17 текущее место) и Лигу 2 (20 текущее место). Судя по положению команд, явным фаворитом дуэли был «Труа». Тем не менее, «Нанси» смог победить, причём в численном меньшинстве. По ходу поединка сразу три игрока гостей были удалены. Красные карточки были показаны на 32-й, 76-й и 90+5-й минутах.

При игре в формате 11 на 10 «Нанси» удалось сравнять счёт. Результат 1:1 так и остался гореть на табло, и командам пришлось разыгрывать путёвку в 1/16 финала в серии пенальти. Игроки «Нанси» ни разу не промахнулись (4:2 в их пользу) и отпраздновали героическую победу ввосьмером в гостях у фаворита.