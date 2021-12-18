​В Кубке Франции скромный «Нанси» прошёл команду из элитного дивизиона, несмотря на три удаления

В субботу в одном из матчей 1/32 финала Кубка Франции отношения выясняли «Труа» и «Нанси», которые представляют соответственно Лигу 1 (17 текущее место) и Лигу 2 (20 текущее место). Судя по положению команд, явным фаворитом дуэли был «Труа». Тем не менее, «Нанси» смог победить, причём в численном меньшинстве. По ходу поединка сразу три игрока гостей были удалены. Красные карточки были показаны на 32-й, 76-й и 90+5-й минутах.
При игре в формате 11 на 10 «Нанси» удалось сравнять счёт. Результат 1:1 так и остался гореть на табло, и командам пришлось разыгрывать путёвку в 1/16 финала в серии пенальти. Игроки «Нанси» ни разу не промахнулись (4:2 в их пользу) и отпраздновали героическую победу ввосьмером в гостях у фаворита.
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окончен после пенальти
|
Паназоль
|
1:1
|
Витре
|
|
окончен после пенальти
|
Труа
|
1:1
|
Нанси
|
1.65
3.55
5.20
|
окончен
|
Тулуза
|
4:1
|
Ним
|
1.97
3.40
3.55
|
окончен
|
О-Лион
|
1:3
|
Бастия
|
|
окончен
|
Сарр-Юнион
|
0:1
|
Версаль
|
|
Идет 75 минута
|
Юра Сюд
|
5:1
|
ФК Сен-Дени
|
|
Идет 82 минута
|
Генгам
|
2:3
|
Амьен
|
2.02
3.15
3.70
|
Идет 82 минута
|
ЖС Чемин Бас д'Авигнон
|
0:4
|
Клермон
|
|
19.12 15:45
|
Бержерак
|
...
|
Метц
|
|
19.12 15:45
|
Марсель
|
...
|
Канне Рошвилль
|
|
19.12 15:45
|
Пуатье
|
...
|
Ланс
|
|
19.12 15:45
|
Лион-Дюшер
|
...
|
Сент-Этьен
|
|
19.12 18:00
|
Андрезьё
|
...
|
Монпелье
|
|
19.12 18:00
|
Васкеаль
|
...
|
Ванн
|
|
19.12 18:00
|
Реймс Сент-Анн
|
...
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Реймс
|
|
19.12 18:00
|
Лина-Монлери
|
...
|
Анже
|
|
19.12 20:20
|
Монтобан
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La Roche VF
|
|
19.12 20:20
|
Шовиньи
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...
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Шартр
|
|
19.12 20:20
|
Динан-Леон
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...
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Брест
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|
19.12 20:20
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