​Во Франции кубковый матч не состоялся из-за летающих муравьёв

Матч Кубка Франции между командами «Арль» и «Берри» не состоялся из-за нашествия на стадион летающих муравьёв. Как сообщают французские СМИ, арбитром было принято решение о том, что в таких условиях начинать игру нельзя. Решение о судьбе матча примут французские футбольные власти.

Напомним, что о рисках появления летающих муравьёв специалисты предупреждали в июле перед финалом Евро-2020, который проходил в Лондоне. Впрочем, насекомые тогда не помешали финалу крупного турнира.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ».