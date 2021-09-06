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Кубок Франции

​Во Франции кубковый матч не состоялся из-за летающих муравьёв

06 Сентября 2021 • 16:33 Комментировать (1)

Матч Кубка Франции между командами «Арль» и «Берри» не состоялся из-за нашествия на стадион летающих муравьёв. Как сообщают французские СМИ, арбитром было принято решение о том, что в таких условиях начинать игру нельзя. Решение о судьбе матча примут французские футбольные власти.

Напомним, что о рисках появления летающих муравьёв специалисты предупреждали в июле перед финалом Евро-2020, который проходил в Лондоне. Впрочем, насекомые тогда не помешали финалу крупного турнира.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ».

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Комментарии (1)
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Zurukukkk
06 Сентября 2021 в 17:58
и кто?!! бычье!!!
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