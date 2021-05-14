Гол Головина помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции

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14 Мая 2021, 00:05,
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Вторым финалистом Кубка Франции стал «Монако», который ожидаемо разобрался с никому не известным «Румилли-Албанаем». «Тёмная лошадка» всё же держалась до 27-й минуты и даже вела в счете, но затем начала пропускать и пропускать. Финальный свисток прозвучал при счете 5:1 в пользу «Монако». Один из мячей на счету Александра Головина, которому тренер отвел 20 минут игрового времени.
В финале «Монако» сыграет против «ПСЖ».
Протокол игры
|(1:0) Пегё Алексис 20'
|27' Бозон Артур (1:1)
|32' Чуамени Орельен (1:2)
|55' Бен-Йеддер Виссам (1:3)
|78' Фабрегас Сеск (1:4)
|81' Головин Александр (1:5)
Делоне Дан • Буанали Хуссаме • Рибейро Жан-Мануэль 82' ( Буше Лоан ( 82') • Левек Дориан • Бозон Артур 14' 46' ( Мишо Дориан ( 46') • Гей Джоселин 71' ( Волич Никола ( 71') • Пегё Алексис • Матье Гилляр 76' ( Юс Ферхат ( 76') • Коттен Йорис • Лионго Армель • Моке Эшли 82' ( Пьерр-Луи Листнер ( 82')
Запасные: Компаоре Аниэль • Лемарье Жордан • Вильеркьо Стефан • Саиди Яссир
Маецки Радослав • Сидибе Джибриль • 53'Дисаси Аксель • Матсима Крислен • Балло-Туре Фоде • Желсон Мартиньш 82' ( Декарпантри Валентин ( 82') • Фабрегас Сеск 79' ( Флорентину ( 79') • Чуамени Орельен 79' ( Фофана Юссуф ( 79') • Матазо Элио • Бен-Йеддер Виссам 71' ( Агилар Рубен ( 71') • Фолланд Кевин 71' ( Головин Александр ( 71')
Запасные: Манноне Вито • Марипан Гильермо • Кайо Энрике • Бадьяшиль Бенуа
13 мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Александр Головин, Румилли-Албанай