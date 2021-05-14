Франция. Кубок 2020-2021
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Гол Головина помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции

14 Мая 2021, 00:05,

Вторым финалистом Кубка Франции стал «Монако», который ожидаемо разобрался с никому не известным «Румилли-Албанаем». «Тёмная лошадка» всё же держалась до 27-й минуты и даже вела в счете, но затем начала пропускать и пропускать. Финальный свисток прозвучал при счете 5:1 в пользу «Монако». Один из мячей на счету Александра Головина, которому тренер отвел 20 минут игрового времени.

В финале «Монако» сыграет против «ПСЖ».

Протокол игры  
Румилли-Албанай 1:5 Монако
(1:0) Пегё Алексис 20'    
    27' Бозон Артур (1:1)
    32' Чуамени Орельен (1:2)
    55' Бен-Йеддер Виссам (1:3)
    78' Фабрегас Сеск (1:4)
    81' Головин Александр (1:5)
Делоне Дан Буанали Хуссаме Рибейро Жан-Мануэль   82' (Буше Лоан (   82') Левек Дориан Бозон Артур   14'   46' (Мишо Дориан (   46') Гей Джоселин   71' (Волич Никола (   71') Пегё Алексис Матье Гилляр   76' (Юс Ферхат (   76') Коттен Йорис Лионго Армель Моке Эшли   82' (Пьерр-Луи Листнер (   82')
Запасные: Компаоре Аниэль Лемарье Жордан Вильеркьо Стефан Саиди Яссир
Маецки Радослав Сидибе Джибриль   53' Дисаси Аксель Матсима Крислен Балло-Туре Фоде Желсон Мартиньш   82' (Декарпантри Валентин (   82') Фабрегас Сеск   79' (Флорентину (   79') Чуамени Орельен   79' (Фофана Юссуф (   79') Матазо Элио Бен-Йеддер Виссам   71' (Агилар Рубен (   71') Фолланд Кевин   71' (Головин Александр (   71')
Запасные: Манноне Вито Марипан Гильермо Кайо Энрике Бадьяшиль Бенуа
13 мая.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин, Румилли-Албанай
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