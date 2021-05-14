Гол Головина помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции

Вторым финалистом Кубка Франции стал «Монако», который ожидаемо разобрался с никому не известным «Румилли-Албанаем». «Тёмная лошадка» всё же держалась до 27-й минуты и даже вела в счете, но затем начала пропускать и пропускать. Финальный свисток прозвучал при счете 5:1 в пользу «Монако». Один из мячей на счету Александра Головина, которому тренер отвел 20 минут игрового времени.

В финале «Монако» сыграет против «ПСЖ».