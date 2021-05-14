Франция. Кубок 2020-2021
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Головин отличился в полуфинале Кубка Франции

14 Мая 2021, 00:03,

«Монако» в рамках полуфинала Кубка Франции играет на выезде против «Румилли-Албанай».

На 71-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник «Монако» Александр Головин, заменивший Кевина Фолланда, а уже на 83-й минуте забил гол, отобрав мяч у соперника вблизи чужой штрафной площади.

На данный момент идёт 88-я минута матча, «Монако» впереди со счётом 5:1.

Отметим, что в финале Кубка Франции «Монако» предстоит встретиться с «ПСЖ», который вчера в упорном матче одолел по пенальти «Монпелье». Основное время завершилось вничью 2:2.

«Монако» неплохо выступает и в Лиге 1, где занимает третье место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин
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