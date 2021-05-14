Головин отличился в полуфинале Кубка Франции

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14 Мая 2021, 00:03,
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«Монако» в рамках полуфинала Кубка Франции играет на выезде против «Румилли-Албанай».
На 71-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник «Монако» Александр Головин, заменивший Кевина Фолланда, а уже на 83-й минуте забил гол, отобрав мяч у соперника вблизи чужой штрафной площади.
На данный момент идёт 88-я минута матча, «Монако» впереди со счётом 5:1.
Отметим, что в финале Кубка Франции «Монако» предстоит встретиться с «ПСЖ», который вчера в упорном матче одолел по пенальти «Монпелье». Основное время завершилось вничью 2:2.
«Монако» неплохо выступает и в Лиге 1, где занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Монако, Александр Головин