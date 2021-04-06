«Монако» по пенальти прошёл «Метц» в Кубке, Головин не играл

В Кубке Франции стартовала стадия 1/8 финала. «Монако» и «Метц» первыми вышли на поле и за 90 минут не смогли открыть счёт. Отличные шансы были у Желсона Мартиньша, и в целом монегаски были острее. Тем не менее, игровое время завершилось нулями, а в серии пенальти «Монако» был сильнее - 5:4. Полузащитник Александр Головин провел всю игру на скамейке запасных.