Франция. Кубок 2020-2021
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«Монако» по пенальти прошёл «Метц» в Кубке, Головин не играл

06 Апреля 2021, 21:56,

В Кубке Франции стартовала стадия 1/8 финала. «Монако» и «Метц» первыми вышли на поле и за 90 минут не смогли открыть счёт. Отличные шансы были у Желсона Мартиньша, и в целом монегаски были острее. Тем не менее, игровое время завершилось нулями, а в серии пенальти «Монако» был сильнее - 5:4. Полузащитник Александр Головин провел всю игру на скамейке запасных.

Протокол игры  
Монако 0:0 Метц
Маецки Радослав Сидибе Джибриль Бадьяшиль Бенуа   46' (Дисаси Аксель (   46') Марипан Гильермо Балло-Туре Фоде   68' (Йоветич Стеван (   68') Дьятта Крепен   68' (Кайо Энрике (   68') Матазо Элио   79' (Чуамени Орельен (   79') Фофана Юссуф Желсон Мартиньш   59' (Фабрегас Сеск (   59') Фолланд Кевин Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Манноне Вито Пеллегри Пьетро Матсима Крислен Головин Александр
Укидья Александр Фофана Мамаду Куяте Кики Бронн Дилан Сентонз Фабьен Маига Хабиб Ангбан Викторьен   65' Делен Тома Булая Фарид   60' (Сарр Пап (   60') Лейя-Исека Аарон   61' (Эмброуз Тьерри (   61') Вагнер да Силва
Запасные: Яд Папа Ндиага Боаэн Эрнест Юдоль Матьё Траоре Бубакар Мазиз Юссеф Гуйе Ламин Ба Усман
06 апреля.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин, Метц
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