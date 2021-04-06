«Монако» по пенальти прошёл «Метц» в Кубке, Головин не играл

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06 Апреля 2021, 21:56,
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В Кубке Франции стартовала стадия 1/8 финала. «Монако» и «Метц» первыми вышли на поле и за 90 минут не смогли открыть счёт. Отличные шансы были у Желсона Мартиньша, и в целом монегаски были острее. Тем не менее, игровое время завершилось нулями, а в серии пенальти «Монако» был сильнее - 5:4. Полузащитник Александр Головин провел всю игру на скамейке запасных.
Протокол игры
Маецки Радослав • Сидибе Джибриль • Бадьяшиль Бенуа 46' ( Дисаси Аксель ( 46') • Марипан Гильермо • Балло-Туре Фоде 68' ( Йоветич Стеван ( 68') • Дьятта Крепен 68' ( Кайо Энрике ( 68') • Матазо Элио 79' ( Чуамени Орельен ( 79') • Фофана Юссуф • Желсон Мартиньш 59' ( Фабрегас Сеск ( 59') • Фолланд Кевин • Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Манноне Вито • Пеллегри Пьетро • Матсима Крислен • Головин Александр
Укидья Александр • Фофана Мамаду • Куяте Кики • Бронн Дилан • Сентонз Фабьен • Маига Хабиб • Ангбан Викторьен • 65'Делен Тома • Булая Фарид 60' ( Сарр Пап ( 60') • Лейя-Исека Аарон 61' ( Эмброуз Тьерри ( 61') • Вагнер да Силва
Запасные: Яд Папа Ндиага • Боаэн Эрнест • Юдоль Матьё • Траоре Бубакар • Мазиз Юссеф • Гуйе Ламин • Ба Усман
06 апреля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Александр Головин, Метц