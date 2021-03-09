Как «Монако» с Головиным пробился в 1/8 финала Кубка Франции - видео

Последним участником стадии 1/8 финала Кубка Франции стал «Монако», который в понедельник, 8 марта обыграл «Ниццу» в выездном матче. Один из лидеров Лиги 1 выглядел лучше соперника и повел в счете на 30-й минуте. Нестареющий Сеск Фабрегас отыграл на Кевина Фолланда, который из пределов штрафной вколотил мяч в сетку. Несмотря на перевес «Монако», соперник мог вернуться в игру, но Каспер Дольберг зарядил в штангу. На последние 10 минут выпустили россиянина Александра Головина, который успел нанести один удар рядом с дальней стойкой. А его одноклубники забили снова, это Рубен Агилар подобрал мяч и со средней дистанции направил его в сетку.

Все лучшие моменты этого поединка можно посмотреть в обзоре.