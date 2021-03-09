Франция. Кубок 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Как «Монако» с Головиным пробился в 1/8 финала Кубка Франции - видео

09 Марта 2021, 12:11,

Последним участником стадии 1/8 финала Кубка Франции стал «Монако», который в понедельник, 8 марта обыграл «Ниццу» в выездном матче. Один из лидеров Лиги 1 выглядел лучше соперника и повел в счете на 30-й минуте. Нестареющий Сеск Фабрегас отыграл на Кевина Фолланда, который из пределов штрафной вколотил мяч в сетку. Несмотря на перевес «Монако», соперник мог вернуться в игру, но Каспер Дольберг зарядил в штангу. На последние 10 минут выпустили россиянина Александра Головина, который успел нанести один удар рядом с дальней стойкой. А его одноклубники забили снова, это Рубен Агилар подобрал мяч и со средней дистанции направил его в сетку.

Все лучшие моменты этого поединка можно посмотреть в обзоре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола