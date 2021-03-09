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«Монако» прошёл «Ниццу» в Кубке, Головин вышел на замену

09 Марта 2021, 00:58,

В заключительном матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» гостил у «Ниццы». Гол Кевина Фолланда на 30-й минуте позволил монегаскам играть по результату, а в самой концовке перевес вырос после точного удара Рубена Агилара - 2:0. Россиянин Александр Головин получил всего 10 минут игрового времени.

Протокол игры  
Ницца 0:2 Монако
    30' Фолланд Кевин (0:1)
    87' Агилар Рубен (0:2)
Бенитес Вальтер Нсоки Стенли Тодибо Жан-Клер Салиба Вильям Данилюк Флавиус Камара Ассан Шнайдерлин Морган Лис-Мелу Пьерр Маолида Мизиан Клод-Морис Алексис Гуйри Амин
Запасные: Ндой Дан Дольберг Каспер Пельмар Анди Селлуки Малик Кардинал Йоан Бамбу Робсон Лотомба Жордан Тюрам Кефрен Труйе Алексис
Маецки Радослав Балло-Туре Фоде Марипан Гильермо Дисаси Аксель Фабрегас Сеск Агилар Рубен Фофана Юссуф Чуамени Орельен Фолланд Кевин Дьятта Крепен Йоветич Стеван
Запасные: Манноне Вито Матазо Элио Матсима Крислен Кайо Энрике Головин Александр Бадьяшиль Бенуа Диоп Софьян Сидибе Джибриль Бен-Йеддер Виссам
08 марта.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Ницца, Александр Головин
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