«Монако» прошёл «Ниццу» в Кубке, Головин вышел на замену

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09 Марта 2021, 00:58,
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В заключительном матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» гостил у «Ниццы». Гол Кевина Фолланда на 30-й минуте позволил монегаскам играть по результату, а в самой концовке перевес вырос после точного удара Рубена Агилара - 2:0. Россиянин Александр Головин получил всего 10 минут игрового времени.
Протокол игры
|30' Фолланд Кевин (0:1)
|87' Агилар Рубен (0:2)
Бенитес Вальтер • Нсоки Стенли • Тодибо Жан-Клер • Салиба Вильям • Данилюк Флавиус • Камара Ассан • Шнайдерлин Морган • Лис-Мелу Пьерр • Маолида Мизиан • Клод-Морис Алексис • Гуйри Амин
Запасные: Ндой Дан • Дольберг Каспер • Пельмар Анди • Селлуки Малик • Кардинал Йоан • Бамбу Робсон • Лотомба Жордан • Тюрам Кефрен • Труйе Алексис
Маецки Радослав • Балло-Туре Фоде • Марипан Гильермо • Дисаси Аксель • Фабрегас Сеск • Агилар Рубен • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • Фолланд Кевин • Дьятта Крепен • Йоветич Стеван
Запасные: Манноне Вито • Матазо Элио • Матсима Крислен • Кайо Энрике • Головин Александр • Бадьяшиль Бенуа • Диоп Софьян • Сидибе Джибриль • Бен-Йеддер Виссам
08 марта.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Ницца, Александр Головин