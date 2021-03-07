Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» пройти в 1/8 финала Кубка Франции

|
07 Марта 2021, 01:02,
|
|
Матч 1/16 финала Кубка короля с участием «ПСЖ» завершился предсказуемо. Главный фаворит сезона в гостях у «Бреста» выпустил боевой состав и разгромил противника со счетом 3:0. Килиан Мбаппе оформил дубль, еще один мяч забил Пабло Сарабия.
Протокол игры
|9' Мбаппе Килиан (0:1)
|44' Сарабия Пабло (0:2)
|73' Мбаппе Килиан (0:3)
Сибуа Себастьен • Дюверн Жан-Кевин • Пьер-Габриэль Ронаэль • Бааль Людовик • Брассье Лилиан • Белькебла Арис • Февр Ромен • Ле Дуарон Жереми • Фадига Бандиугу • Кардона Ирвин • Филиппото Ромен
Запасные: Хассен Муе • Перро Ромен • Шардонне Брендан • Мунье Стив • Мбок Хианга • Лукас Жан • Фоссурье Жюльен • Шарбонье Гаэтан
Рико Серхио • Керер Тило • Диалло Абду • Баккер Митчел • Паредес Леандро • Верратти Марко • Мбаппе Килиан • Сарабия Пабло • Эррера Андер • Данилу Перейра • Дракслер Юлиан
Запасные: Гуэйе Идрисса • Маркиньос Маркос • Пембеле Тимоте • Икарди Мауро • Рафинья Алькантара • Кимпембе Преснел • Ди Мария Анхель • Летелье Александр • Кюрзава Левен
06 марта.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Брест