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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» пройти в 1/8 финала Кубка Франции

07 Марта 2021, 01:02,

Матч 1/16 финала Кубка короля с участием «ПСЖ» завершился предсказуемо. Главный фаворит сезона в гостях у «Бреста» выпустил боевой состав и разгромил противника со счетом 3:0. Килиан Мбаппе оформил дубль, еще один мяч забил Пабло Сарабия.

Протокол игры  
Брест 0:3 ПСЖ
    9' Мбаппе Килиан (0:1)
    44' Сарабия Пабло (0:2)
    73' Мбаппе Килиан (0:3)
Сибуа Себастьен Дюверн Жан-Кевин Пьер-Габриэль Ронаэль Бааль Людовик Брассье Лилиан Белькебла Арис Февр Ромен Ле Дуарон Жереми Фадига Бандиугу Кардона Ирвин Филиппото Ромен
Запасные: Хассен Муе Перро Ромен Шардонне Брендан Мунье Стив Мбок Хианга Лукас Жан Фоссурье Жюльен Шарбонье Гаэтан
Рико Серхио Керер Тило Диалло Абду Баккер Митчел Паредес Леандро Верратти Марко Мбаппе Килиан Сарабия Пабло Эррера Андер Данилу Перейра Дракслер Юлиан
Запасные: Гуэйе Идрисса Маркиньос Маркос Пембеле Тимоте Икарди Мауро Рафинья Алькантара Кимпембе Преснел Ди Мария Анхель Летелье Александр Кюрзава Левен
06 марта.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Брест
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