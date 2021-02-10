​«Монако» прошёл «Гренобль» в Кубке Франции, Головин отыграл четверть часа

В среду вечером «Монако» проводил гостевой матч против «Гренобля» в рамках 1/32 финала национального кубка. Команда Нико Ковача отпраздновала минимальную победу с результатом 1:0. Автором единственного гола стал Стеван Йоветич.

Российский полузащитник Александр Головин, который на выходных выдал шикарное выступление в игре против «Нима», на сей раз вышел на замену на семьдесят пятой минуте. За отведённое время Головин не отметился результативным действием.

«Монако» завоевал билет в 1/16 финала Кубка Франции.