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Головин попал в заявку «Монако» на игру Кубка Франции

09 Февраля 2021, 22:27,

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 1/32 финала Кубка Франции против «Гренобля». Это будет первая игра российского полузащитника в этом турнире в текущем сезоне.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провёл девять поединков, в которых забил четыре гола и четырежды ассистировал партнерам. В предыдущей встрече 24-го тура французского чемпионата против «Нима» россиянин в первый раз вышел со стартовых минут после травмы, полученной в матче второго тура против «Метца» (4:3), и оформил первый хет-трик в профессиональной карьере и помимо этого отметился ассистом на Кевина Фолланда.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Монако, Александр Головин, Кубок Франции
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