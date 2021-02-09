Головин попал в заявку «Монако» на игру Кубка Франции

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 1/32 финала Кубка Франции против «Гренобля». Это будет первая игра российского полузащитника в этом турнире в текущем сезоне.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провёл девять поединков, в которых забил четыре гола и четырежды ассистировал партнерам. В предыдущей встрече 24-го тура французского чемпионата против «Нима» россиянин в первый раз вышел со стартовых минут после травмы, полученной в матче второго тура против «Метца» (4:3), и оформил первый хет-трик в профессиональной карьере и помимо этого отметился ассистом на Кевина Фолланда.