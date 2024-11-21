Клопп будет работать с французским клубом

Немецкий специалист Юрген Клопп, который сейчас сотрудничает с «Ред Булл», будет принимать участие в проекте одного из французских клубов. Как сообщает Lequipe, речь идет о столичном ФК «Париж». О сотрудничестве рассказал будущий владелец парижского клуба Антуан Арно.

«Я уже общался с Клоппом, горжусь, что мы будем работать с ним. Он поможет нам в вопросах скаутинга», - высказался Арно.

Стоит отметить, что в настоящий момент «Париж» выступает во втором дивизионе Франции. После 13 проведенных матчей команда набрала 27 баллов и находится на второй позиции в турнирной таблице.