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Франция. Лига 2

Клопп будет работать с французским клубом

21 Ноября 2024 • 08:42 Комментировать

Немецкий специалист Юрген Клопп, который сейчас сотрудничает с «Ред Булл», будет принимать участие в проекте одного из французских клубов. Как сообщает Lequipe, речь идет о столичном ФК «Париж». О сотрудничестве рассказал будущий владелец парижского клуба Антуан Арно.

«Я уже общался с Клоппом, горжусь, что мы будем работать с ним. Он поможет нам в вопросах скаутинга», - высказался Арно.

Стоит отметить, что в настоящий момент «Париж» выступает во втором дивизионе Франции. После 13 проведенных матчей команда набрала 27 баллов и находится на второй позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Париж
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