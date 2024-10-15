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Франция. Лига 2

Петр Чех мог продолжить карьеру во французской Лиге 2

15 Октября 2024 • 20:55 Комментировать

Бывший тренер вратарей «Челси» Кристоф Лолликон рассказал о том, что мог в прошлом сезоне снова поработать с легендарным Петром Чехом.

Лолликон занимал свой пост в «Челси» на протяжении 15 лет с ноября 2007 года. До этого он успел также поработать с Чехом ещё в «Ренне». Сейчас специалист продолжает свою тренерскую карьеру в клубе «Дюнкерк», который выступает во второй французской лиге.

В прошлом сезоне команда была близка к вылету, и чтобы добавить положительных эмоций, наставник решил обратиться к своему старому знакомому. Как рассказал Кристоф, он предложил Чеху контракт на шесть месяцев, но из-за травмы вратарь всё-таки отказался.

«Кристоф, с моими сухожилиями я не смогу», - заявил легендарный вратарь во время телефонного разговора с Лолликоном.

Стоит отметить, что «Дюнкерк» смог остаться во Лиге 2.

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Евро-Футбол.Ру,
Петр Чех Кристоф Лолликон
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