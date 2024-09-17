Известный нападающий Энди Кэрролл близок к тому, чтобы перейти в «Бордо».

Старейший французский клуб из-за финансовых проблем опустился в четвертую лигу. Как сообщает L"Еquipe, в «Бордо» работает бывший спортивный директор «Амьена» Джон Уильямс. Именно за «Амьен» в данный момент и выступает Кэрролл. Отмечается, что Энди готов к трансферу.

Бывший форвард «Ливерпуля» в этом сезоне принял участие в четырех матчах, но голевыми действиями отметиться не смог. Всего за французский клуб он забил 4 мяча в 35 матчах.

В «Бордо» уже этим летом перешли опытнейший Рио Мавюба и Пол Байсе. Они являются воспитанниками клуба и ради того, чтобы помочь команде, согласились возобновили карьеру.