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Франция. Лига 2

Энди Кэролл перейдет в «Бордо» слухи

17 Сентября 2024 • 16:12 Комментировать
Анси
3:0
Амьен

Известный нападающий Энди Кэрролл близок к тому, чтобы перейти в «Бордо».

Старейший французский клуб из-за финансовых проблем опустился в четвертую лигу. Как сообщает L"Еquipe, в «Бордо» работает бывший спортивный директор «Амьена» Джон Уильямс. Именно за «Амьен» в данный момент и выступает Кэрролл. Отмечается, что Энди готов к трансферу. 

Бывший форвард «Ливерпуля» в этом сезоне принял участие в четырех матчах, но голевыми действиями отметиться не смог. Всего за французский клуб он забил 4 мяча в 35 матчах.

В «Бордо» уже этим летом перешли опытнейший Рио Мавюба и Пол Байсе. Они являются воспитанниками клуба и ради того, чтобы помочь команде, согласились возобновили карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Рио Мавуба Энди Кэрролл Пол Байссе ещё теги

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