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Франция. Лига 2

​В Лиге 2 забили самый быстрый мяч за всю историю сбора статистики

24 Августа 2024 • 01:29 Комментировать
Родез
1:3
Мец

Во французском чемпионате начались матчи второго тура, как в высшей лиге, так и во второй - и началось всё с большого сюрприза, ибо «Мец» съездил в гости к «Родезу» и забил тому на восьмой секунде матча. Это сделал Шейх Сабали, вписавший своё имя в историю французского футбола - он стал самым быстрым автором гола за всю историю сбора статистики во второй лиге.

Он же на 30-й минуте удвоил преимущество гостей, а во второй половине встречи команды обменялись голами и «Мец» увёз победу со счётом 3:1. В следующем, третьем туре второй лиги французского чемпионата «Мец» примет дома «Лаваль», это будет в последний день августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Мец Родез Шейх Сабали ещё теги

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