​Матч «Метца» и «Бастии» пришлось прервать из-за... теннисных мячей

Матч второй по силе лиги французского футбола между «Метцем» и «Бастией» пришлось прервать по курьёзной причине. Дело в том, что уже в начале игры фанаты «Метца» устроили своеобразный перформанс, закидав поле теннисными мячами. Их оказалось достаточно, чтобы создать видимую проблему уже на второй минуте игры.

Её устранение заняло примерно десять минут, после чего игру стало возможным возобновить. Закончилась она со счётом 1:1, причём уйти от поражения «Метц» сумел только в самый последний момент, на восьмой добавленной ко времени матча минуте. Спасительный гол забил Абли Джаллоу.