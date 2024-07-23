«Бордо» опубликовал на своём официальном сайте заявление. В нём говорится о том, что компания FSG решила не покупать клуб, несмотря за заверения различных заинтересованных сторон. Таким образом, «Бордо» отозвал апелляцию и принял понижение в классе до третьего дивизиона. Теперь жирондинцам предстоит снова представить свой бюджет.

Как известно, ранее «Бордо» понизили в классе до третьего по рангу дивизиона Франции из-за серьёзных финансовых трудностей.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бордо» финишировал на 12-й позиции в Лиге 2. В 38 турах команде удалось раздобыть 50 зачётных баллов.