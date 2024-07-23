Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Лига 2

«Бордо» принял понижение в классе до третьего дивизиона Франции – заявление официально

23 Июля 2024 • 15:11 Комментировать

«Бордо» опубликовал на своём официальном сайте заявление. В нём говорится о том, что компания FSG решила не покупать клуб, несмотря за заверения различных заинтересованных сторон. Таким образом, «Бордо» отозвал апелляцию и принял понижение в классе до третьего дивизиона. Теперь жирондинцам предстоит снова представить свой бюджет.

Как известно, ранее «Бордо» понизили в классе до третьего по рангу дивизиона Франции из-за серьёзных финансовых трудностей.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бордо» финишировал на 12-й позиции в Лиге 2. В 38 турах команде удалось раздобыть 50 зачётных баллов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бордо
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» удивлены поведением Мбаппе «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте Холанн: «Я больше не талант» Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити» Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ
Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги У «Реала» есть серьёзная проблема Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Чемпионат Европы был ужасен: Почему праздника футбола не получилось
Спортивные новости
Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июля
15:11 · Франция. Лига 2
«Бордо» принял понижение в классе до третьего дивизиона Франции – заявление официально
19 Июля
11:24 · Франция. Лига 2
​«Бордо» не договорился с инвестором - теперь клубу грозит вылет в третью лигу
12 Июля
14:04 · Испания. Ла Лига
Мбаппе может купить футбольный клуб 1
11 Июля
23:22 · Франция. Лига 1
Трансфер Микаутадзе в «Монако» неизбежен слухи
25 Июня
16:52 · Россия. Премьер-лига
Три клуба, кроме ЦСКА, претендуют на Гбамена слухи
20 Мая
04:23 · Франция. Лига 1
​«Анже» и «Осер» возвращаются в Лигу 1
22 Марта
22:41 · Франция. Лига 2
Владелец «Анже» приговорён к двум годам лишения свободы
28 Февраля
22:40 · Франция. Лига 1
Форвард «Бордо» Элис выведен из искусственной комы официально
25 Февраля
12:54 · Франция. Лига 1
«Мои мысли с тобой»: Мбаппе поддержал футболиста «Бордо»
11:26 · Франция. Лига 2
Форвард «Бордо» был введён в искусственную кому после травмы головы
09 Февраля
02:15 · Франция. Лига 2
​Лаланд возглавил «Бастию» и сразу же выиграл дерби
19 Ноября
08:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Гбамен не планирует возвращаться в Россию 1
11 Октября
18:36 · Франция. Лига 1
Романо подтвердил назначение Риеры в «Бордо»
09 Октября
22:50 · Франция. Лига 2
Риера близок к назначению на пост тренера «Бордо»
07 Октября
20:17 · Франция. Лига 2
«Бордо» продолжает своё падение уже и в Лиге 2
15 Сентября
07:28 · Франция. Лига 2
Колодзейчак перешёл во французский клуб официально
08 Сентября
02:26 · Испания. Ла Лига
Лапорт: «Хочу завершить карьеру в «Атлетике» или «Бордо»
07 Сентября
16:55 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» перешёл в «Пари НН» официально
02 Сентября
08:22 · Франция. Лига 2
Экс-нападающий «Ливерпуля» Кэрролл перешёл в клуб второй лиги Франции официально
30 Августа
02:09 · Англия. Премьер-лига
Эндрю Кэрролл может перейти в клуб из Франции 1
31 Июля
18:37 · Италия. Серия А
Экс-голкипер «Бордо» Костиль перебрался в Серию А официально
25 Июля
05:23 · Англия. Премьер-лига
Массенжо отказался от перехода из Лиги 2 в АПЛ
21 Июля
04:07 · Англия. Чемпионшип
«Сошо» заблокировал переход молодого таланта в «Сандерленд»
17 Июля
04:37 · Франция. Лига 2
В «Бордо» нацелились на Тардьё, Мартина и Силву
03:52 · Англия. Премьер-лига
Из низов Франции – в верха Англии: Ларуси близок к переходу в «Шеффилд Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем