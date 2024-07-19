​«Бордо» не договорился с инвестором - теперь клубу грозит вылет в третью лигу

Один из самых титулованных клубов Франции, «Бордо», влачит жалкое существование - пару лет назад клуб вылетел из высшей лиги французского футбола, а сейчас то же самое может произойти и с Лигой 2, в которой клуб пребывал в прошлом сезоне.

Дело в том, что сорвалась сделка с потенциальным инвестором, компанией Fenway Sports Group с Жераром Лопесом - тем самым, который когда-то, в период выступлений там российского гонщика Виталия Петрова, владел командой Формулы-1 Lotus-Renault.

Так как сделка, которая должна была спасти плачевное финансовое положение клуба, сорвалась, сейчас организаторы французского чемпионата собираются отправить его в третий дивизион - по причине финансовой несостоятельности.