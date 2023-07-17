В «Бордо» нацелились на Тардьё, Мартина и Силву

Руководство клуба Лиги 2 «Бордо» заинтересовано в подписании сразу трёх футболистов. Об этом сообщает L’Équipe.

Речь идёт о 31-летнем полузащитнике «Труа» Флориане Тардьё, 33-летнем бывшем полузащитнике «Лилля» Йонасе Мартине и 34-летнем бывшем полузащитнике клуба «Аль-Вахда» Адриене Силве.

По информации источника, приобретение трёх возрастных игроков не сильно повлияет на финансовое состояние клуба и позволит усилить команду.

Напомним, после того, как «Бордо» необычным способом лишился возможности перейти в Лигу 1 по итогам прошлого сезона, он предпримет ещё одну попытку в следующем.