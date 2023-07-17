Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Лига 2

В «Бордо» нацелились на Тардьё, Мартина и Силву

17 Июля 2023 • 04:37 Комментировать
По
...
Бордо
05.08 20:00

Руководство клуба Лиги 2 «Бордо» заинтересовано в подписании сразу трёх футболистов. Об этом сообщает L’Équipe.

Речь идёт о 31-летнем полузащитнике «Труа» Флориане Тардьё, 33-летнем бывшем полузащитнике «Лилля» Йонасе Мартине и 34-летнем бывшем полузащитнике клуба «Аль-Вахда» Адриене Силве.

По информации источника, приобретение трёх возрастных игроков не сильно повлияет на финансовое состояние клуба и позволит усилить команду.

Напомним, после того, как «Бордо» необычным способом лишился возможности перейти в Лигу 1 по итогам прошлого сезона, он предпримет ещё одну попытку в следующем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо Адриен Силва трансферы футбола - лето 2023 Йонас Мартин Флориан Тардьё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПО БОРДО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
04:37 · Франция. Лига 2
В «Бордо» нацелились на Тардьё, Мартина и Силву
03:52 · Англия. Премьер-лига
Из низов Франции – в верха Англии: Ларуси близок к переходу в «Шеффилд Юнайтед»
05 Июля
22:55 · Франция. Лига 1
Голкипер «Труа» пополнил «Ренн» официально
14:31 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не ведёт переговоры по трансферу Опоку
13:55 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о переговорах со «Спартаком» по переходу Опоку
03 Июля
22:17 · Франция. Лига 1
Экс-форвард «Кубани» будет тренировать нападающих «Осера»
29 Июня
22:59 · Франция. Лига 2
«Бордо» выкупил Давиташвили у батумского «Динамо» официально
28 Июня
13:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Опоку подтвердил переговоры с «Динамо»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник сборной Ганы может продолжить карьеру в «Динамо» слухи
10:09 · Франция. Лига 2
Экс-игрок «Зенита» Молло будет играть в пятом дивизионе Франции
17 Июня
13:10 · Англия. Премьер-лига
Главному тренеру «Бёрнли» Компани интересен грузинский нападающий
12 Июня
18:22 · Франция. Лига 2
​«Бордо» отреагировал на техническое поражение
18:16 · Франция. Лига 2
​«Бордо» засчитали техническое поражение, команда не вернулась в топ-дивизион
04 Июня
02:16 · Франция. Лига 2
«Гавр» вернулся в Лигу 1 после 15-летнего отсутствия
02 Июня
23:57 · Франция. Лига 2
Во Франции по необычной причине был сорван важный матч
Все новости
Рекомендуем