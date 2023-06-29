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Франция. Лига 2

«Бордо» выкупил Давиташвили у батумского «Динамо» официально

29 Июня 2023 • 22:59 Комментировать

Футбольный клуб «Бордо», выступающий во французской Лиге 2, активировал опцию выкупа грузинского полузащитника Зурико Давиташвили и подписал с игроком четырёхлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды. Сумма выкупа, по данным Transfermarkt, составила 1,25 млн евро.

Напомним, что 22-летний Давиташвили провёл в «Бордо» минувший сезон. Его клубу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вернуться в Лигу 1 – команда заняла в турнирной таблице третье место.

В активе грузина в минувшем сезоне набралось 29 официальных матчей в Лиге 2, в которых он забил пять голов и отдал три ассиста.

Ранее в карьере Давиташвили выступал за российские клубы: тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

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