Футбольный клуб «Бордо», выступающий во французской Лиге 2, активировал опцию выкупа грузинского полузащитника Зурико Давиташвили и подписал с игроком четырёхлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды. Сумма выкупа, по данным Transfermarkt, составила 1,25 млн евро.

Напомним, что 22-летний Давиташвили провёл в «Бордо» минувший сезон. Его клубу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вернуться в Лигу 1 – команда заняла в турнирной таблице третье место.

В активе грузина в минувшем сезоне набралось 29 официальных матчей в Лиге 2, в которых он забил пять голов и отдал три ассиста.

Ранее в карьере Давиташвили выступал за российские клубы: тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».