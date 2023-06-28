Экс-игрок «Зенита» Молло будет играть в пятом дивизионе Франции

Полузащитник петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов» Йоан Молло продолжит карьеру во Франции. 33-летний хавбек трудоустроился в «Истре», об этом сообщил игрок посредством своих социальных сетей. Стоит отметить, что команда выступает в пятом дивизионе чемпионата Франции.

Молло провел в российском футболе несколько лет. В общей сложности он принял участие в 49 встречах, в которых отметился шестью забитыми мячами и 11 результативными передачами. До трансфера в Россию Йоан выступал за такие клубы, как «Монако», «Кан», «Гранада», «Нанси», «Сент-Этьен», «Фулхэм».