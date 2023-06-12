​«Бордо» отреагировал на техническое поражение

Перед последним туром Лиги 2 «Бордо» сохранял шансы на возвращение в элиту. Тем не менее, «жирондинцам» засчитали техническое поражение за домашний матч с «Родезом». Дело в том, что игра была сорвана из-за фаната «Бордо», который спустился с трибуны и толкнул футболиста гостевой команды, праздновавшего гол.

«Бордо» отреагировал на решение о техническом поражении. Решение дисциплинарной комиссии клуб назвал непонятным и несоразмерным в отношении элементов дела и прецедентного права. «Бордо» почеркнул настрой защищать свои права, то есть возможна подача апелляции.