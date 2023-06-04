«Гавр» вернулся в Лигу 1 после 15-летнего отсутствия

Французский «Гавр» обыграл в последнем туре Лиги 2 «Дижон» и обеспечил себе первое место во второй лиге французского футбола с 75-ю очками. Клуб, который в свое время стал первым чемпионом не из Парижа в далеком 1900 году, в шестой раз в своей истории выиграл чемпионат второй лиги и теперь проведет свой двадцать пятый сезон в Лиге 1.

В последний раз он выступал в высшем свете французского футбола в сезоне 2008/2009, это случилось сразу после последней до настоящего момента победы в Лиге 2. Однако удержаться наверху на сколь-нибудь продолжительное время «Гавр» тогда не сумел, сразу же «слившись» назад.