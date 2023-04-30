«Гавр» не проигрывает уже 31 матч - в Лиге 2 такого не было с 50-х годов прошлого века

В тридцать третьем туре французского чемпионата Лиги 2 «Гавр» обыграл на выезде «Кан», и это была уже 31-я игра кряду, в которой «Гавр» не проигрывает. За это время клуб, в молодежке которого когда-то выступал Поль Погба, а также поиграл бывший тбилисский «динамовец» Гия Гурули, выиграл восемнадцать матчей и еще тринадцать сыграл вничью.

Еще один удачный матч позволит «Гавру» сравнять рекорд второй лиги французского футбола, который был установлен в 1954-1955 «Седаном», не проигрывавшим на протяжении тридцати двух матчей. В следующем туре Лиги 2 «Гавр» сыграет с «Родезом».