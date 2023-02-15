В то время как французский защитник Пьер Калюлю помог своему клубу выиграть в первом матче 1/8 финала противостояния с английским «Тоттенхэмом», его брат эффектно напомнил о себе во Франции, в матче Лиги 2.

Его «Сошо», в прошлом нередко мелькавший в высшей лиге французского футбола, проигрывал за четыре минуты до конца игры «Гавру» - также в прошлом часто выступавшему в Лиге 1 (24 сезона в общей сложности). Однако игрокам «Сошо» удалось развить контратаку, начатую прямо от своих ворот, которую завершил акробатическим ударом Альдо Калюлю - брат защитника итальянского «Милана».