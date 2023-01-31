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Франция. Лига 2

Защитник сборной Австралии сменил Лигу 2 на МЛС официально

31 Января 2023 • 10:08 Комментировать

Защитник национальной сборной Австралии Алекс Герсбах перешёл из «Гренобля» в «Колорадо Рэпидз». Об этом американский клуб сообщил с помощью социальных сетей.

Контракт Герсбаха с командой из коммуны на юго-востоке Франции истекал грядущим летом. Стоимость трансфера оценивается в 300 тысяч евро.

25-летний австралийский футболист подписал трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один год.

«Гренобль» на момент ухода австралийца из коллектива занимал седьмое место во втором по значимости французском дивизионе, имея в своём активе 30 очков после 20 проведённых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Гренобль Колорадо Рэпидз Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Алекс Герсбах
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