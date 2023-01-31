Защитник национальной сборной Австралии Алекс Герсбах перешёл из «Гренобля» в «Колорадо Рэпидз». Об этом американский клуб сообщил с помощью социальных сетей.

Контракт Герсбаха с командой из коммуны на юго-востоке Франции истекал грядущим летом. Стоимость трансфера оценивается в 300 тысяч евро.

25-летний австралийский футболист подписал трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один год.

«Гренобль» на момент ухода австралийца из коллектива занимал седьмое место во втором по значимости французском дивизионе, имея в своём активе 30 очков после 20 проведённых матчей.