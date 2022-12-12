Во Франции игрока дисквалифицировали на 30 лет и оштрафовали на... 234 евро за хук арбитру

Месяц назад в матче региональной лиги французского чемпионата между «Ле Блан» и «Фусси» произошел вопиющий инцидент - 19-летний Алиу Коста, уроженец Гвинеи-Биссау, в ходе вспыхнувшего с арбитром спора решил привести свои самые убедительные аргументы - апперкот и хук. В результате матч был прерван, а вскоре подоспело и наказание.

С недавних пор во Франции взят курс на самую жесткую борьбу с насилием, и ранее один из подобных провинившихся уже получил 16-летнюю дисквалификацию. С Костой поступили еще жестче - его дисквалифицировали на 30 лет, вдобавок, оштрафовали на 234 евро. Досталось и команде, «Ле Блан» - 500 евро штраф и минус пять очков в турнирной таблице.