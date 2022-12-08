Гваделупский и французский защитник Иван Масон перейдёт из «Сент-Этьена» в «Париж». Об этом сообщает Le Progrès.

В данный момент «Сент-Этьен» является одним из главных кандидатов на вылет из французской Лиги 2 – команда после 15 проведённых матчей занимает последнее место в турнирной таблице.

У «Парижа» дела идут лучше – клуб располагается на 12 позиции.

Разница между «Сент-Этьеном» и «Парижем» составляет девять очков.

Масон перешёл в «Сент-Этьен» из «Дюнкерка» в январе 2020 года, в том же году играл за молодёжную сборную Франции, несмотря на то, что ранее выступал также за молодёжную команду Гваделупы в рамках квалификационного турнира к чемпионату КОНКАКАФ среди команд до 20 лет.