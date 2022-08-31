«Сент-Этьен» бросает то в жар, то в холод - после рекордно крупного поражения команда уничтожила «Бастию»

Не так давно мы сообщали о падении «Сент-Этьена» - после вылета из Лиги 1 команда провалила первые пять туров в Лиге 2, не выиграв ни одного матча и при этом проиграв дома «Гавру» со счетом 0:6.

Но после впечатляющего падения последовал не менее впечатляющий взлет - в шестом туре чемпионата клуб выиграл дома у «Бастии» со счетом 5:0, а нападающий команды Жан-Филипп Крассо забил четыре мяча.

Он стал первым игроком «Сент-Этьена» в 21-м веке, который забил четыре гола в матче - такого с «зелеными» не случалось с 12 декабря 1999 года, когда бразилец Алекс Диас забил четыре гола в ворота «Марселя».