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Франция. Лига 2

«Сент-Этьен» бросает то в жар, то в холод - после рекордно крупного поражения команда уничтожила «Бастию»

 
31 Августа 2022 • 04:35 Комментировать
Сент-Этьен
5:0
Бастия
окончен

Не так давно мы сообщали о падении «Сент-Этьена» - после вылета из Лиги 1 команда провалила первые пять туров в Лиге 2, не выиграв ни одного матча и при этом проиграв дома «Гавру» со счетом 0:6.

Но после впечатляющего падения последовал не менее впечатляющий взлет - в шестом туре чемпионата клуб выиграл дома у «Бастии» со счетом 5:0, а нападающий команды Жан-Филипп Крассо забил четыре мяча.

Он стал первым игроком «Сент-Этьена» в 21-м веке, который забил четыре гола в матче - такого с «зелеными» не случалось с 12 декабря 1999 года, когда бразилец Алекс Диас забил четыре гола в ворота «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен
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окончен Ньор 0:1 Валансьен 2.30 3.10 3.50
окончен Родез 1:4 Мец 3.15 3.20 2.40
окончен Дижон 0:2 Анси 2.10 3.25 3.75
окончен Гренобль 3:2 Ним 2.15 3.25 3.65
окончен Сент-Этьен 5:0 Бастия 2.45 3.15 3.15
окончен Бордо 4:0 Кевийи 2.45 3.15 3.10
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