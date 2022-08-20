​«Сент-Этьен» проиграл дома с разницей в 6 голов впервые в истории

Некогда грозный французский клуб «Сент-Этьен» в наши дни выступает только во втором по рангу дивизионе своей страны. Даже там «зелёные» не блещут. В субботу команда проиграла «Гавру» со счётом 0:6, причём на своём поле. Эксперты футбольной статистики из Opta указывают на то, что «Сент-Этьен» проиграл домашний матч с разницей в шесть голов впервые в своей истории. Клуб был основан ещё в 1919 году.

Стоит сказать, что игру против «Гавра» «Сент-Этьен» завершал ввосьмером. Удаления в составе «зелёных» случились на 31-й, 37-й и 66-й минутах.

Следующий матч «Сент-Этьен» проведёт 27 августа против «Валансьена».