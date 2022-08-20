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Франция. Лига 2

​«Сент-Этьен» проиграл дома с разницей в 6 голов впервые в истории

 
20 Августа 2022 • 18:24 Комментировать
Сент-Этьен
0:6
Гавр
окончен

Некогда грозный французский клуб «Сент-Этьен» в наши дни выступает только во втором по рангу дивизионе своей страны. Даже там «зелёные» не блещут. В субботу команда проиграла «Гавру» со счётом 0:6, причём на своём поле. Эксперты футбольной статистики из Opta указывают на то, что «Сент-Этьен» проиграл домашний матч с разницей в шесть голов впервые в своей истории. Клуб был основан ещё в 1919 году.

Стоит сказать, что игру против «Гавра» «Сент-Этьен» завершал ввосьмером. Удаления в составе «зелёных» случились на 31-й, 37-й и 66-й минутах.

Следующий матч «Сент-Этьен» проведёт 27 августа против «Валансьена».

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен
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окончен Сент-Этьен 0:6 Гавр 1.88 3.40 4.50
20.08  20:00 По ... Сошо 3.55 3.15 2.25
20.08  20:00 Амьен ... Бастия 2.50 3.00 3.20
20.08  20:00 Лаваль II ... Мец
20.08  20:00 Кан ... Генгам 2.35 3.15 3.30
20.08  20:00 Ньор ... Париж
20.08  20:00 Родез ... Анси 2.40 2.95 3.40
20.08  20:00 Дижон ... Ним 1.88 3.50 4.40
20.08  20:00 Валансьен ... Кевийи 2.00 3.15 4.40
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