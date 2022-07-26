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Франция. Лига 2

Наказание «Бордо» смягчили, клуб допущен к Лиге 2

26 Июля 2022 • 09:05 Комментировать

Принято решение относительно дальнейшей судьбы французского клуба «Бордо», который перевели в третий дивизион из-за проваленной финансовой проверки.

Как информирует издание Lequipe, руководство клуба подало апелляцию на жесткий вердикт. Заявление «Бордо» было рассмотрено национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции. Клубу было разрешено участвовать во втором по силе дивизионе страны – Лиге 2. Теперь нужно, чтобы это решение утвердила футбольная федерация страны.

В прошлом сезоне элитного дивизиона чемпионата Франции «Бордо» финишировал на последнем месте.

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Бордо
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