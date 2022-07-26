Наказание «Бордо» смягчили, клуб допущен к Лиге 2

Принято решение относительно дальнейшей судьбы французского клуба «Бордо», который перевели в третий дивизион из-за проваленной финансовой проверки.

Как информирует издание Lequipe, руководство клуба подало апелляцию на жесткий вердикт. Заявление «Бордо» было рассмотрено национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции. Клубу было разрешено участвовать во втором по силе дивизионе страны – Лиге 2. Теперь нужно, чтобы это решение утвердила футбольная федерация страны.

В прошлом сезоне элитного дивизиона чемпионата Франции «Бордо» финишировал на последнем месте.