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Франция. Лига 2

«Бордо» проиграл апелляцию и будет играть в третьем дивизионе

05 Июля 2022 • 19:22 Комментировать

«Бордо» по итогам прошлого сезона вылетел из Лиги 1. Впрочем, новый сезон жирондинцы будут начинать не во втором по рангу дивизионе, а в третьем. «Бордо» был понижен в классе ещё на один ярус из-за финансовых трудностей. Клуб подал апелляцию, но она была отклонена Национальным управлением по контролю (DNCG), о чём сообщает RMC Sport.

Стоит сказать, что «Бордо» не так уж и давно – в сезоне2008/2009 – становился чемпионом Франции. Теперь же команде нужно настраиваться на непростой путь обратно в элитный дивизион страны.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо
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