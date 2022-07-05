«Бордо» проиграл апелляцию и будет играть в третьем дивизионе

«Бордо» по итогам прошлого сезона вылетел из Лиги 1. Впрочем, новый сезон жирондинцы будут начинать не во втором по рангу дивизионе, а в третьем. «Бордо» был понижен в классе ещё на один ярус из-за финансовых трудностей. Клуб подал апелляцию, но она была отклонена Национальным управлением по контролю (DNCG), о чём сообщает RMC Sport.

Стоит сказать, что «Бордо» не так уж и давно – в сезоне2008/2009 – становился чемпионом Франции. Теперь же команде нужно настраиваться на непростой путь обратно в элитный дивизион страны.