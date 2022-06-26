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Франция. Лига 2

Брат Погба будет катать мячик в Индии

26 Июня 2022 • 01:44 Комментировать

В то время как французской полузащитник Поль Погба выбирает, за какой топ-клуб ему выступать, его брат Флориан подобной дилеммы перед собой не имеет - потому что топ-клубы им попросту не интересуются. Зато Флориан нашел себе рабочее местечко в Индии, и отныне будет защищать цвета клуба из Калькутты - «Мохун Баган».

Флориан перебрался туда из второй французской Лиги, где в последнее время защищал цвета «Сошо». Вообще, за свою карьеру флорентин Погба успел поиграть во множестве клубов, в том числе и в серии МЛС, но самым престижным из них был «Сент-Этьен» - клуб, лучшие годы которого уже давно в прошлом.

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Евро-Футбол.Ру,
Поль Погба Флориан Погба
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