Брат Погба будет катать мячик в Индии

В то время как французской полузащитник Поль Погба выбирает, за какой топ-клуб ему выступать, его брат Флориан подобной дилеммы перед собой не имеет - потому что топ-клубы им попросту не интересуются. Зато Флориан нашел себе рабочее местечко в Индии, и отныне будет защищать цвета клуба из Калькутты - «Мохун Баган».

Флориан перебрался туда из второй французской Лиги, где в последнее время защищал цвета «Сошо». Вообще, за свою карьеру флорентин Погба успел поиграть во множестве клубов, в том числе и в серии МЛС, но самым престижным из них был «Сент-Этьен» - клуб, лучшие годы которого уже давно в прошлом.