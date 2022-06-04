Экс-игрок «Динамо» продолжит карьеру во Франции

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Кубани» Шарль Каборе нашёл себе новую команду во Франции.

34-летний футболист из Буркина-Фасо продолжит свою карьеру во французской команде «Ньор», которая выступает в Лиге 2. До этого опытный африканский полузащитник долгое время выступал в российском чемпионате. Каборе защищал цвета московского «Динамо», «Кубани» и «Краснодара». Во Франции Шарль выступал за «Марсель» и «Либурн Сен-Серен».

Стоит отметить, что клуб «Ньор» в прошедшем сезоне занял лишь 13-ю строчку в турнирной таблице второго французского дивизиона.