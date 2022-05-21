«Осер» огорчил брата Погба, и теперь сразится за место в Лиге 1 с 18-й командой

Во второй французской лиге прошли матчи плей-офф за право сразиться за третью путевку в высший свет. В главном матче сошлись «Осер», который вылетел из Лиги 1 в 2012 году, и «Сошо», в составе которого играет брат Поля Погба - 31-летний Флориан. «Сошо» тоже давно не играл в высшей лиге - с сезона 2013/2014. Матч между ними завершился серией пенальти, в которой «Осер» одолел соперника со счетом 5:4.

Теперь «Осеру» предстоит еще одно сражение - с командой, которая займет восемнадцатое место в Лиге 1. Это будет либо «Сент-Этьен», либо «Метц». Матчи последнего тура Лиги 1 пройдут сегодня вечером, они начнутся в 22 часа по московскому времени.