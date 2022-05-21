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Франция. Лига 2

Зидан стал дедом

21 Мая 2022 • 12:07 Комментировать
Родез
2:0
Кан
окончен

У сына Зинедина Зидана Энцо Зидана родилась дочь, которую назвали Сиа. Таким образом, известный футболист и тренер стал дедом в 49 лет.

В настоящий момент 27-летний Энцо Зидан защищает цвета клуба второй французской лиги «Родез».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 16 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. В период с 2014 по 2017 год футболист находился в системе мадридского «Реала», проведя за основную команду «сливочных» всего один матч, в котором отметился забитым голом.   

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «королевского клуба» в прошлом году и в настоящий момент находится без работы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан Энцо Зидан
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