Зидан стал дедом

У сына Зинедина Зидана Энцо Зидана родилась дочь, которую назвали Сиа. Таким образом, известный футболист и тренер стал дедом в 49 лет.

В настоящий момент 27-летний Энцо Зидан защищает цвета клуба второй французской лиги «Родез».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 16 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. В период с 2014 по 2017 год футболист находился в системе мадридского «Реала», проведя за основную команду «сливочных» всего один матч, в котором отметился забитым голом.

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «королевского клуба» в прошлом году и в настоящий момент находится без работы.