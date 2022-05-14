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Франция. Лига 2

«Аяччо» вернулся в Лигу 1 и установил рекорд второй лиги французского чемпионата

14 Мая 2022 • 23:00 Комментировать
Аяччо
1:0
Тулуза
окончен

Французский «Аяччо» выиграл с минимальным счетом у «Тулузы» (которая гарантировала себе место в высшей лиге еще раньше) и теперь вернулся в Лигу 1 после более чем десятилетнего отсутствия.

Это четвертое возвращение клуба в высшую лигу чемпионата Франции, ранее клуб выходил туда в сезонах 1966/1967, 2001/2002, а затем в сезоне 2010/2011. Лучшее достижение клуба в чемпионате Франции - шестое место в сезоне 1970/1971.

Также клуб установил новый рекорд второй лиги французского чемпионата по количеству пропущенных голов - всего лишь девятнадцать, столь мало в Лиге 2 никто не пропускал ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Аяччо Тулуза
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окончен Ньор 1:2 Валансьен 2.55 3.25 2.80
окончен Родез 2:0 Кан 2.40 3.40 2.95
окончен Осер 2:1 Амьен 1.40 4.80 8.00
окончен Ним 0:2 Бастия 2.75 3.50 2.45
окончен Кевийи 3:1 Дюнкерк 1.82 3.75 4.20
окончен Аяччо 1:0 Тулуза 1.60 4.10 5.60
окончен Нанси 2:3 По 2.40 3.70 2.75
окончен Париж 2:0 Гренобль
окончен Сошо 2:2 Дижон 1.63 4.15 5.00
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