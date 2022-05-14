«Аяччо» вернулся в Лигу 1 и установил рекорд второй лиги французского чемпионата

Французский «Аяччо» выиграл с минимальным счетом у «Тулузы» (которая гарантировала себе место в высшей лиге еще раньше) и теперь вернулся в Лигу 1 после более чем десятилетнего отсутствия.

Это четвертое возвращение клуба в высшую лигу чемпионата Франции, ранее клуб выходил туда в сезонах 1966/1967, 2001/2002, а затем в сезоне 2010/2011. Лучшее достижение клуба в чемпионате Франции - шестое место в сезоне 1970/1971.

Также клуб установил новый рекорд второй лиги французского чемпионата по количеству пропущенных голов - всего лишь девятнадцать, столь мало в Лиге 2 никто не пропускал ранее.