Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Лига 2

Во французском чемпионате скандал - одна из команд выиграла матч со счетом 22:1

11 Мая 2022 • 05:12 Комментировать

Скандал во французском футболе - в одной из региональных лиг команда «Арле» выиграла свой матч со счетом 22:1, благодаря чему обошла «Мартиг» (а этот клуб в 90-е провел несколько сезонов в высшей лиге), который выиграл свой матч «всего лишь» 6:0. Соперником «Арле» по скандальному матчу оказался клуб «Септеме», причем его футболисты забили первыми, после чего пропустили... целых 22 мяча.

Подозрения усиливаются и в свете того, что в первом круге «Септеме» переиграл «Арле» со счетом 4:1, да и в целом, результативностью «Арле» не особо блистал - 30 голов в 19 матчах. И тут вдруг - 22:1...

Как уточняет L'Equipe, дисциплинарный комитет уже ведет свое расследование обстоятельств странного матча, а руководство «Мартига» намерено добиваться правды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арле Септеме
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
05:12 · Франция. Лига 2
Во французском чемпионате скандал - одна из команд выиграла матч со счетом 22:1
07 Мая
22:36 · Франция. Лига 2
«Тулуза» выиграла Лигу 2 и гарантировала себе возвращение в Лигу 1
26 Апреля
08:42 · Франция. Лига 2
«Тулуза» вернулась в Лигу 1
14 Апреля
22:48 · Франция. Лига 2
Экс-футболист «Урала» решил продолжить карьеру во Франции
03 Февраля
02:03 · Франция. Лига 2
Тренер французского клуба заставил игроков тренироваться в два часа ночи за плохие выступления 1
12 Января
04:41 · Франция. Лига 2
Кемпер перебрался из «Бастии» в «Генгам»
04:31 · Франция. Лига 2
«Янг Бойз» подписал голкипера «Дижона»
19 Октября
17:39 · Франция. Лига 2
Игрок «Нима» задержан по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними проститутками
16 Сентября
16:18 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека сравнил чемпионаты России и Франции
23 Августа
18:29 · Россия. Премьер-лига
Президент «Кана» рассказал, во сколько обойдется «Локомотиву» трансфер Бека-Бека
21 Августа
11:48 · Россия. Премьер-лига
Агент опроверг интерес ЦСКА к форварду «Генгама»
20 Августа
21:06 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Тулузы» может перейти в «Локомотив»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Генгама» может оказаться в ЦСКА
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Бека-Бека прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Известны детали трансфера француза Бека-Бека в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем