Во французском чемпионате скандал - одна из команд выиграла матч со счетом 22:1

Скандал во французском футболе - в одной из региональных лиг команда «Арле» выиграла свой матч со счетом 22:1, благодаря чему обошла «Мартиг» (а этот клуб в 90-е провел несколько сезонов в высшей лиге), который выиграл свой матч «всего лишь» 6:0. Соперником «Арле» по скандальному матчу оказался клуб «Септеме», причем его футболисты забили первыми, после чего пропустили... целых 22 мяча.

Подозрения усиливаются и в свете того, что в первом круге «Септеме» переиграл «Арле» со счетом 4:1, да и в целом, результативностью «Арле» не особо блистал - 30 голов в 19 матчах. И тут вдруг - 22:1...

Как уточняет L'Equipe, дисциплинарный комитет уже ведет свое расследование обстоятельств странного матча, а руководство «Мартига» намерено добиваться правды.