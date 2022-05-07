«Тулуза» выиграла Лигу 2 и гарантировала себе возвращение в Лигу 1

Во Франции определилась первая команда, которая вернется в высшую лигу французского футбола. Ею стала хорошо знакомая любителям футбола «Тулуза», которая досрочно стала победителем второй лиги французского чемпионата.

Это случилось с клубом во второй раз после того, как впервые «Тулуза» выиграла чемпионат второй лиги в сезоне 2002/2003. Лишь «Нанси» и «Метц» за последние тридцать лет выигрывали Лигу 2 чаще - по три раза.

В то же время «Тулуза» установила новый рекорд по количеству побед в сезоне в Лиге 2 - 23. И, пока «ПСЖ» не вылетит во вторую лигу, этому рекорду, судя по всему, ничего не грозит.