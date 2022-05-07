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Франция. Лига 2

«Тулуза» выиграла Лигу 2 и гарантировала себе возвращение в Лигу 1

07 Мая 2022 • 22:36 Комментировать
Тулуза
2:1
Ним
окончен

Во Франции определилась первая команда, которая вернется в высшую лигу французского футбола. Ею стала хорошо знакомая любителям футбола «Тулуза», которая досрочно стала победителем второй лиги французского чемпионата.

Это случилось с клубом во второй раз после того, как впервые «Тулуза» выиграла чемпионат второй лиги в сезоне 2002/2003. Лишь «Нанси» и «Метц» за последние тридцать лет выигрывали Лигу 2 чаще - по три раза.

В то же время «Тулуза» установила новый рекорд по количеству побед в сезоне в Лиге 2 - 23. И, пока «ПСЖ» не вылетит во вторую лигу, этому рекорду, судя по всему, ничего не грозит.

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Тулуза
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окончен Кан 2:0 Кевийи 1.95 3.35 4.10
окончен Гренобль 1:1 Аяччо 5.20 3.60 1.72
окончен Тулуза 2:1 Ним 1.32 5.30 9.50
окончен Бастия 0:1 Родез 2.45 3.20 3.00
окончен Дюнкерк 1:3 Генгам 2.90 3.30 2.45
окончен По 2:2 Ньор 2.35 3.30 3.05
окончен Амьен 1:2 Париж
окончен Дижон 2:3 Нанси 1.85 3.60 4.30
окончен Гавр 1:2 Осер 4.00 3.50 1.95
окончен Валансьен 1:0 Сошо 3.15 3.40 2.30
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22:36 · Франция. Лига 2
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