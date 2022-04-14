Экс-футболист «Урала» решил продолжить карьеру во Франции

Белорусский оборонец Николай Золотов решил продолжить карьеру во втором дивизионе французского футбола - Лиге 2. Ранее, в 2020-м годуон успел поиграть за российский «Урал», проведя в общей сложности семнадцать матчей в составе клуба. Последним клубом Золотова был украинский «Колос».

Золотов, которому сейчас двадцать семь лет, будет выступать за «Бастию» на правах арендного соглашения, рассчитанного до конца сезона. Сейчас «Бастия» занимает лишь четырнадцатое место в турнирной таблице Лиги 2, хотя и запаслась отрывом в шесть очков от зоны вылета.