Тренер французского клуба заставил игроков тренироваться в два часа ночи за плохие выступления

В отложенном матче второй французской лиги клуб «Нанси» крупно проиграл «Валансьену» (тому самому, памятному по скандалу 1993 года, стоившему в итоге марсельскому «Олимпику» победы в Лиге чемпионов) - 1:6.

Столь крупное поражение насколько вывело из себя тренера «Нанси» Альбера Картье, что тот решил устроить игрокам занятие по физподготовке в... два часа ночи, сообщает 20minutes. Эта экстраординарная мера призвана хоть как-то встряхнуть игроков клуба, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Картье выступал за «Нанси» с 1980 по 1987 год, а тренером клуба стал в начале января текущего года.

«Нанси» известен также тем, что за него с 1990 по 1995 год выступал советский футболист Александр Заваров, который получил прозвище «свекла» за годы выступлений в этом клубе. Дело в том, что по-французски «свекла» пишется как «blette», а одноклубники часто слышали на поле от Заварова схожее слово, которое тот произносил, разумеется, по-русски...