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Франция. Лига 2

Тренер французского клуба заставил игроков тренироваться в два часа ночи за плохие выступления

03 Февраля 2022 • 02:03 Комментировать
Валансьен
6:1
Нанси
окончен

В отложенном матче второй французской лиги клуб «Нанси» крупно проиграл «Валансьену» (тому самому, памятному по скандалу 1993 года, стоившему в итоге марсельскому «Олимпику» победы в Лиге чемпионов) - 1:6.

Столь крупное поражение насколько вывело из себя тренера «Нанси» Альбера Картье, что тот решил устроить игрокам занятие по физподготовке в... два часа ночи, сообщает 20minutes. Эта экстраординарная мера призвана хоть как-то встряхнуть игроков клуба, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Картье выступал за «Нанси» с 1980 по 1987 год, а тренером клуба стал в начале января текущего года.

«Нанси» известен также тем, что за него с 1990 по 1995 год выступал советский футболист Александр Заваров, который получил прозвище «свекла» за годы выступлений в этом клубе. Дело в том, что по-французски «свекла» пишется как «blette», а одноклубники часто слышали на поле от Заварова схожее слово, которое тот произносил, разумеется, по-русски...

Протокол игры  
Валансьен 6:1Нанси
(1:0) Ятабаре Самбу12'   
(2:0) Ятабаре Самбу18'   
(3:0) Куффо Жоффрей24'   
  27'Бирон Микаэль (3:1)
(4:1) Гийом Батист31'   
(5:1) Хамач Ильяс44'   
(6:1) Гийом Батист50'   
Шевалье ЛюкаЛинге АлланНтим ЭммануэльКуффо ЖоффрейЛекуш Кентен  65' (Абейд Али (  65') Ятабаре Самбу  58' (Айте Флойд (  58') Дилиберто НоаКаба Мохамед   41'  58' (Массон Жюльен (  58') Робай Гаэтан  74' (Уаттара Абу (  74'   87') Гийом Батист  74' (Зинга Арон (  74') Хамач Ильяс
Запасные: Спано МаксимКонате Хиллель
Тротт НатанКарамоко Сулейман   17'   23'Эль-Каутари Абдулхамед   60'Бьянда Вильям   2'Латушан Розарио   46'Девале Сибен  71' (Бертран Дориан (  71') Лефебвр ГрегоарБондо Варрен  37' (Акичи Огу (  37') Бобишон Антонен  71' (Нонненмахер Максим (  71') Бирон Микаэль  83' (Сиссе Ламин (  83') Янг Эндрю  71' (Эль Айнауи Нейл (  71')
Запасные: Джиагнорио МаркоСоарес Адмилсон
01 февраля. Стадион "Стад дю Эно".

 

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Нанси Валансьен
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